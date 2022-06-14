Два частных дома и баня горели в Приморье

В Приморье пожарные потушили два дома и баню. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За минувшие сутки спасатели получили от жителей Приморья два сообщения о пожарах в населенных пунктах. В обоих случаях огонь охватил жилые постройки.

Как рассказали в пресс-службе краевого МЧС, в ночь на понедельник, 13 июня, в Пожарском районе загорелся частный дом и баня. Уже через несколько минут в поселок Заря прибыли расчеты спасателей.

В результате пожара огонь серьезно повредил строения на площади около 30 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

Вечером в этот же день жители села Краснореченское Дальнегорского городского округа сообщили о пламени на веранде дачного дома. К моменту приезда пожарных расчетов огонь уже перекинулся на саму дачу и повредил около 60 квадратных метров.

Пострадавших в результате возгорания также удалось избежать.

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