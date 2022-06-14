Теплая погода во Владивостоке позволяет наносить разметку горячим пластиком

Дорожники продолжают обновлять улицы дальневосточной столицы. Фото: МБУ «Содержание городских территорий»

Муниципальное дорожное предприятие «Содержание городских территорий» продолжает обновлять улицы дальневосточной столицы – помимо восстановительного и комплексного ремонта дорог одновременно на нескольких участках специалисты ежедневно наносят сплошные, прерывистые и стоп-линии, зебры, островки безопасности и другие виды разметки.

Для того чтобы не мешать движению транспорта и ускорить сроки выполнения работ, дорожники трудятся в основном по ночам. По словам сотрудников муниципального предприятия, сейчас погодные условия позволяют наносить линии разметки термопластиком. С использованием именно такой технологии ночью 14 июня начнутся работы на улице Шилкинской – здесь уже завершился ремонт покрытия и можно начать благоустройство инфраструктуры.

Кстати, с начала ремонтного сезона на дорогах Владивостока уже обновлено около 140 километров осевых линий и почти 11 тысяч квадратных метров пешеходных переходов. Например, на прошлой неделе появилась новая разметка на Адмирала Кузнецова, Черняховского, Невельского, Толстого, Кирова, Магнитогорской, Енисейской, Южно-Уральской и в микрорайоне Снеговая Падь.

Как ранее сообщала «КП – Владивосток», в этом году комплексный дорожный ремонт пройдет больше чем на 30 улицах города, а почти на 100 объектах планируются локальные работы – специалисты ежедневно трудятся в различных районах.

Администрация города просит жителей отнестись с пониманием к затруднениям движения и быть внимательными на участках, где ведутся работы.

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