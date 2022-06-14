В ближайшее время: какой запрет будет действовать для автомобилистов в районе Шаморы

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В схему организации дорожного движения на улице Лазурной во Владивостоке внесут изменения. Об этом сообщает пресс-служба администрации дальневосточной столицы. Запрет будет действовать на проезд к дому №39, строение 1. Совсем скоро специалисты установят здесь соответствующие знаки. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

В ведомстве рассказали, что очень часто этот проезд становится буквально стоянкой для машин. А между тем это единственная дорога к одному из популярных мест отдыха в Приморье. Проезжая часть здесь маленькая, а потому припарковать авто вдоль трассы не представляется возможным – для других участников движения проезд будет уж слишком затруднен.

Фото: пресс-служба администрации Владивостока.

Тогда в администрации, после мониторинга, решили, что парковаться вдоль дороги здесь больше никто не будет. В ближайшее время здесь появятся знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».

Автомобилистов Владивостока просят быть внимательными и соблюдать требования технических средств организации дорожного движения.

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