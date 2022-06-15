Во Владивостоке произошло лобовое столкновение с фурой из-за девушки, которой стало плохо за рулем

Фото: принтскрин видео, autogarant_vl

ДТП в районе Дальхимпрома на Снеговой омрачило утро во Владивостоке в среду, 15 июня. Девушка-водитель врезалась на Toyota Sai в загруженный тягач Volvo с огромной надписью «Vladivostok». Обошлось без смертей и тяжелых травм: рулевой большегруза смог вовремя отреагировать и сбавил скорость, сообщили в местном паблике аварийных комиссаров.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», девушке стало за рулем. Пока неизвестно, что именно случилось. Из-за этого водитель в растерянности выехала на встречную, так и произошло столкновение с «носом» тягача. Авария сковала дорогу. Очевидцы сообщили, что на участке образовалась огромная пробка: водителям желают терпения.

Редакция выясняет обстоятельства аварии. Приморцы в комментариях благодарят водителя Volvo: вероятно, его маневр помог избежать нескольких смертей.

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