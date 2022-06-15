Во Владивостоке исчезнет популярное место для парковки

Работы по обустройству треугольника начались 14 июня. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Активный ремонт улицы Лазо во Владивостоке продолжается. Мы уже неоднократно писали об этом. Накануне, 14 июня, работники вскрыли асфальт на острове безопасности, который находится на пересечении ремонтируемой дороги с улицей Суханова. Что будет с этим участком, узнала «Комсомольская правда – Владивосток».

Такое решение было принято из-за того, что это место использовали не по назначению. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Подъем с Лазо на Суханова – один из трудных участков этой дороги, так как при выезде с одной улицы на другую водителям часто мешали припаркованные на островке машины. Обзор закрывался с обеих сторон. Поэтому было принято решение заменить разметку на бортовой камень, или бордюр, чтобы люди больше не использовали это пространство как парковку.

Работы начались во вторник, подрядчик, как рассказали корреспонденту издания в мэрии, довольно оперативно укладывает ограждение.

Припаркованные авто мешали выезду машин. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Вообще комплексный ремонт Лазо официально должен закончиться в конце лета, но учитывая темп работ, скорее всего, он завершится раньше намеченного срока. Помимо островка безопасности здесь обустроят сеть ливневок, отремонтируют или при необходимости заменят колодцы, установят новые плиты перекрытий, люки и решетки. Также в планах заменить слабый грунт на скальный, устроить щебеночное основание дороги и покрыть его двумя слоями асфальта. Кроме того, «закатают» и тротуары. В городской администрации пообещали, что пешеходные зоны будут полностью благоустроены, а вдоль дороги установят нужные знаки и нанесут разметку.

Ремонт Лазо завершится в течение лета. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Кстати говоря, на Лазо установлен паркомат для того, чтобы водители платили за парковку. Пока что говорить о том, когда же он заработает, рано – сейчас только готовят нормативно-правовую базу. После «Цифровое Приморье» должно будет включить все свои терминалы. И только после этого новая для Владивостока программа заработает.

Здесь также заасфальтируют пешеходные зоны. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.