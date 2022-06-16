Небольшие дожди и туман ворвутся в Приморье 16 июня

Во Владивостоке облачно, без осадков. Фото: Сергей БАЛАНОВ

В четверг, 16 июня, в некоторых районах Приморья ожидается небольшой дождь, утром туман. Ветер умеренный южных направлений. Воздух прогреется до +14...+28°C.

Во Владивостоке облачно, преимущественно без осадков. Юго-западный ветер слабый до умеренного. Столбики термометров покажут +15...+17°C.

В Уссурийске переменная облачность, утром небольшой дождь. Порывы ветра слабые до умеренного. Воздух прогреется до +22...+24°C.

В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер слабый до умеренного. Температура воздуха поднимется до +18...+20°C.

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