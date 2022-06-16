Во Владивостоке обнаружили трупы, которые оставил стрелок

Фото: Telegram-канал Хитров говорит

Кадры, появившиеся в Telegram-канале фотографа Александра Хитрова, встревожили жителей Владивостока. На Стрельникова, 4, обнаружены несколько мертвых голубей – предположительно, птиц застрелили.

Приморцы в комментариях начали споры на тему морали. Большинство пользователей придерживаются мнения, что хулигана-живодера нужно наказать по закону о жестоком обращении с животными, но есть и те, кто не видит ничего плохого в поступке.

Напомним, ранее в столице Приморья заметили другую ужасающую картину. Неизвестный повесил птицу на балконе с помощью хирургической маски.

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