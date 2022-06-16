Культовое место Владивостока преобразится до неузнаваемости

В сквере на Русской появится теневой навес. Фото: Дирекция общественных пространств Владивостока

В мэрии Владивостока сообщили о начале работ в уникальном месте Владивостока. Речь идет о преображении сквера на Русской, 64, где установлена скульптура китенка. В данный момент пешеходные дорожки демонтируют, место закрыто для посещения.

Пешеходные дороги демонтируют. Фото: Дирекция общественных пространств Владивостока

Специалисты Дирекции общественных пространств признали, что скульптура в центральной клумбе уже в плачевном состоянии и художественной ценности не представляет. Вопрос проработали с Общественным советом по вопросам архитектуры и дизайна городской среды Владивостока. Вместо китенка в обновленной зоне отдыха появится теневой навес и новые формы малой архитектуры. Напомним, в сквере также установлены и другие скульптуры знаменитых авторов: «Матери-сестры» Валерия Ненаживина, творения Алексея Онуфриенко, выполненные из смальты [цветное стекло – прим.].

Макет обновленного сквера. Фото: Дирекция общественных пространств Владивостока

– В планах у архитекторов студии Bricks провести здесь озеленение, обновить пешеходные дорожки, организовать комфортные зоны отдыха, провести освещение, обустроить парковочное пространство, – цитирует пресс-служба мэрии Дирекцию общественных пространств.

В администрации напомнили, что во Владивостоке обновляют парк культуры и отдыха имени Лазо, скверы на Калинина и Некрасовской. Продолжают благоустраивать набережные на Татарской и в районе Второй Речки. Как недавно писала «КП», начался второй этап работ в Нагорном парке. Там возводят керлинг-центр.

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