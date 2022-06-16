Во Владивостоке спасатели потушили пожар в многоэтажке

Во Владивостоке спасатели потушили пожар в квартире многоэтажного дома.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Вечером в среду, 15 июня, жители Ленинского района Владивостока позвонили пожарным и сообщили о возгорании в девятиэтажном доме. По словам очевидцев, пламя заметили в одной из квартир.
Как рассказали в пресс-службе МЧС по Приморью, уже через семь минут на место происшествия прибыли расчеты спасателей. К этому моменту из окна на восьмом этаже шел густой дым, который также заполонил подъезд.
Пожарные потушили пламя, которое повредило квартиру на площади 10 квадратных метров. Причина возгорания и причиненный ущерб устанавливаются.
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