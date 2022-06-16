Подростки спалили детскую площадку во Владивостоке

Подростки подожгли старое кресло на детской площадке. Фото: dpskontrol_125rus

Группа подростков устроила пожар на детской площадке в районе Нейбута, 67, во Владивостоке. Очевидцы засняли на камеру, как трое молодых людей подожгли кресло на придомовом участке. На ролике из социальных сетей видно, как сильно разгорелось пламя и едва не перекинулось на деревянную горку.

Жителей приморский столицы, естественно, возмутил поступок невоспитанных тинейджеров. В подписи к материалам с камер видеонаблюдения и фотоснимках авторы отметили, что в полицию уже написано заявление на нарушителей. В органах изданию пообещали уточнить информацию.

– Группа подростков громит детскую площадку, устроили поджог. Нейбута, 67. Вот такие вот выросли. Пусть родителям будет стыдно, кого они воспитали. Заявление в полицию написано, – подписана запись в Telegram.

В комментариях к публикации нашлись и те, кто попал в объектив камеры. Двое молодых людей отрицают свое участие в вандализме. По их словам, они не устраивали погром, а, наоборот, хотели потушить воспламенившийся предмет.

– На некоторых фотографиях есть я и мой друг, а ведь мы просто мимо проходили и к этому не причастны! Люди, не судите книгу по обложке. Виновен один человек, а выложили всех, кто там был, – оправдывался Михаил (имя изменено).

По словам Михаила, остальные тинейджеры тоже не виноваты. Фото: dpskontrol_125rus

Также подросток рассказал изданию, что только по слухам знает поджигателя. По его словам, ему 15-16 лет. Сам молодой человек к компании не принадлежит и учится с хулиганами в одной школе, а отругать их не успел – быстро смылись.

В том числе с редакцией связалась мама парня, которая осталась в недоумении, почему Мишу осуждают в том, чего он не совершал. Она подчеркнула, что тоже стала свидетелем пожара, но на последней стадии, когда старое кресло уже тушили мужчина и женщина.

Тем не менее среди обсуждающих ситуацию разгорелся настоящий спор. Многие задались вопросом: почему ребята не наказали юных девиантов.

– А, те, что рядом стоят и смотрят, сказать ничего не могут? Значит, солидарны с поступками других. Ответственность, она или есть, или полностью отсутствует. Есть родители, которые будут нести за их деяния материальные расходы.

Редакция продолжает следить за развитием событий.

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