Автомобиль в лепешку: большегруз почти разорвал легковушку под Уссурийском

Фура буквально в лепешку раздавила черный автомобиль. Фото: принтскрин видео.

Большегруз врезался в легковое авто в районе объездной трассы Уссурийска. На кадрах из социальных сетей видно, как фура буквально в лепешку раздавила черный автомобиль, похожий на кроссовер. Машину разорвало с правого бока, теперь она вряд ли подлежит восстановлению.

Судя по видео, скорая уже увезла пострадавших. Место ДТП оцепили сотрудники полиции и МЧС. Редакция «Комсомольской правды – Владивосток» обратилась в пресс-службу приморского ГИБДД и МЧС. Подробности выясняются.

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