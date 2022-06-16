Традиционные ярмарки пройдут во Владивостоке в предстоящие выходные

Фото: пресс-служба администрации Владивостока.

Ярмарки во Владивостоке приглашают покупателей за свежими продуктами. Об этом сообщает пресс-служба местной мэрии. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

В пятницу, 17 июня, и в субботу, 18 июня, в центре города раскинется традиционная ярмарка на парковке у здания правительства Приморского края.

В субботу и воскресенье, 19 июня, ярмарка пройдет на Жигура, 2б. А на Басаргина, 15, торговать свежими продуктами будут только в воскресенье.

В администрации Владивостока сообщают, что работать все продовольственные торговые площадки будут с 08:00 до 20:00 часов. Там можно будет приобрести овощи, ягоды, мясную, рыбную, молочной продукции и так далее.

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