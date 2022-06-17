Скончался чемпион России по плаванию из Приморья

Из архива КП.

Валерий Андреевич Говако, мастер спорта по плаванию и призер чемпионатов Европы и России, скончался на 28-ом году жизни. Об этом сообщил «Комсомольской правде – Владивосток» источник в Федерации плавания «Мастерс» (дальневосточный филиал). Причины кончины чемпиона не уточняются.

Валерий Говако. Фото: пресс-служба ДВФУ

Спортсмен получил статус серебряного призера Первенства Европы и России, еще будучи студентом ДВФУ в 2013 году. Среди других регалий: рекорды и победы во Всероссийских соревнованиях. Прошел в финальный этап Кубка мира по плаванию.

Валерий вырос в Биробиджане, в ЕАО. Во Владивосток приехал, чтобы отучиться в ДВФУ. Имеет степень магистра по направлению «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья».

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