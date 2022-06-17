Неделя премьер стартует в Приморской картинной галерее

Событие начнется с 22 июня. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Приморская картинная галерея представит ежегодную Неделю премьер в честь 56-летия главного краевого художественного музея. Стартует событие с 22 июня, а закончится 30 числа.

Неделя премьер – это целый ряд праздничных мероприятий. По сложившейся традиции посетителей познакомят с новыми выставками, научно-образовательными программами, расскажут о поступлениях за прошедший год в фонды Галереи.

Но будут и новые интересные встречи, лекции, пройдет Благотворительный художественно-антикварного аукцион ДАЛЬАРТ и многое другое. И конечно же, Приморская картинная галерея отметит 150-летие со дня рождения русского путешественника, географа, этнографа, писателя, исследователя Дальнего Востока Владимира Клавдиевича Арсеньева открытием масштабной выставки, подготовленной совместно с несколькими музеями России.

А в свой День рождения, 29 июня, Приморская картинная галерея открывает двери для посетителей с 11 до 15 часов. Вход бесплатный. И не забудьте поздравить именинников!

Информационный партнер Недели премьер - радио «Комсомольская правда».

Расписание премьер:

22 июня в 17:00 – открытие выставки художественно-антикварного аукциона ДАЛЬАРТ. Зал №9;

23 июня в 14:00 – лекция «Дерсу. Арсеньев. Тайга» в рамках проекта «Встречи с искусством». ПКБС;

23 июня в 19:00 – проект «Встречи по четвергам». «Любое искусство стремится к тому, чтобы стать музыкой». Автор и ведущий – Ю.Л.Фиденко – музыковед, доктор искусствоведения, профессор, декан музыкального факультета ДВГИИ. Зал №8;

24 июня в 16:45 – пресс-конференция, посвященная открытию Недели премьер, посвященной 56-летию Приморской государственной картинной галереи. Парадный зал;

24 июня в 17:30 – церемония торжественного гашения почтовой карточки с произведением «Е.Т.Фомина «В.К. Арсеньев и Дерсу Узала». Парадный зал;

24 июня в 18:00 – открытые выставки «Дерсу. Арсеньев. Тайга». К 150-летию со дня рождения В.К. Арсеньева. Парадный зал;

25 июня в 12:00 – экскурсия по выставке «Дерсу.Арсеньев.Тайга» со слепыми и слабовидящими и посетителями в рамках проекта «Встречи с искусством». Парадный зал;

25 июня в 12:00 – вернисаж выставки «Бухта Лазурная – берег искусств». Первый этап ежегодного пленэра-2022 приморских художников. Бухта Лазурная, Ресторан «Круиз»;

26 июня в 12:00 – арт-бранч с художником Е.Г. Лапо. Ресторан-бутик «ARGENTUM» (ул.Фонтанная, 28);

27 июня в 11:00, 15:00 – презентация детских программ и конкурса «Заметки любознательных» в рамках выставки «Дерсу.Арсеньев.Тайга»: интеллектуальная игра «Тайник В.К.Арсеньева», интерактивная игра «Занимательная карта». Парадный зал;

27 июня в 14:00 – заседание координационного совета художественных музеев Дальневосточного федерального округа. Зал№8;

27 июня в 17:00 – открытие выставки «Живописные нити». Гобелены Сергея Симакова. Из новых поступлений. Зал№7;

27 июня в 18:00 – поздравление от Клуба волонтеров ПГКГ;

28 июня в 16:00 – заседание Попечительского совета Эндаумент-фонда ДАЛЬАРТ. Зал №8;

28 июня в 17:00 – художественно-антикварный аукцион ДАЛЬАРТ в рамках ежегодной аукционной выставки. Зал №9;

29 июня с 11:00-15:00 – 56 лет Приморской государственной картинной галерее;

Бесплатный вход в залы Приморской картинной галереи. Главные анфилады, Парадный зал, выставочные залы на Партизанский проспект, 12;

29 июня с 15:00-17:00 – чествование дарителей; поздравления от друзей и партнеров ПГКГ. Зал №8;

30 июня в 17:00 – открытие выставки «Нарисованный Владивосток». Галерея «Централь»;

30 июня в 19:00 – проект «Встречи по четвергам».

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