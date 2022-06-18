Рататуй по-приморски: в популярный ресторан во Владивостоке пожаловали необычные гости

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

В одном из популярных японских ресторанов во Владивостоке посетители столкнулись с тем, чего меньше всего хотели бы там увидеть. В Сети появилось видео, автором которого стала посетительница заведения. Девушка запечатлела крысу, вальяжно гуляющую по столу на террасе. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Ролик опубликован в Telegram-канале «Экипажи ДПС». На кадрах видно, как на террасе за окном прямо по столу ползает внушительных размеров крыса. Судя по всему, зверек в поисках пищи. Примечательно, что грызун словно никуда не торопится – вальяжно расхаживает между столовыми приборами.

Все это на камеру мобильного телефона снимает посетительница ресторана, которая пришла трапезничать с молодым человеком. Для нее увиденное – полнейший шок, судя по комментариям.

Ресторан, кстати, никак не отреагировал на появление данного видео в Сети.

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