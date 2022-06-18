Во Владивостоке отметят Международный день йоги

Во Владивостоке пройдет Международный день йоги. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во вторник, 21 июня, во Владивостоке, как и во многих странах мира, отметят Международный день йоги. В этот день на набережной Цесаревича с 10:30 для жителей и гостей города пройдет совместная практика, которую будут вести представители различных студий и центров.

Как рассказали в пресс-службе администрации Владивостока, для тех, кто еще не выбрал себе спортивное направление, но стремится идти по пути фитнеса и здорового образа жизни, – это прекрасная возможность познакомиться с различными преподавателями и студиями и выбрать своего учителя по йоге. Практика будет разделена на несколько частей, и у каждой – свой преподаватель.

Мероприятие будет проходить при поддержке Генерального консульства Индии во Владивостоке. Международный день йоги празднуют в мире уже восьмой раз. Владивосток начнет этот праздничный телемарафон наряду с Токио, Сеулом и городами Австралии.

Принять участие в праздновании Международного дня йоги во Владивостоке приглашаются все желающие.

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