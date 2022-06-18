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Владивосток18 июня 2022 2:13

В Приморье спасатели потушили пожар в поселке на площади в сто «квадратов»

Пламя на территории дачи заметили местные жители
Марк КАПУСТИН
В Приморье спасатели потушили горящий дом, баню и другие постройки во дворе.

В Приморье спасатели потушили горящий дом, баню и другие постройки во дворе.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В пятницу, 17 июня, спасателям позвонили жители Кавалеровского района и рассказали о сильном пожаре в поселке. По словам очевидцев, горел один из частных домов.

Как рассказали в пресс-службе МЧС по Приморью, на момент прибытия пожарных дачный домик, баня и хозяйственные постройки были охвачены пламенем. Общая площадь возгорания составила около 100 квадратных метров.

Спасатели оперативно потушили огонь и пролили помещения. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

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