Индийскому инвестору предложили вложиться в выпуск разработанных учеными из Приморья лекарств

На ПМЭФ в Петербурге инвестору из Индии предложили вложиться в выпуск лекарств в Приморье. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В пятницу, 17 июня, на полях Петербургского международного экономического форума рассмотрели вопрос о совместном выпуске лекарств в Приморье. С иностранной стороны в проект пригласили вложиться индийскому бизнесмену.

Как рассказали в пресс-службе правительства Приморья, в крае находится один из крупнейших в России производителей лекарств – завод «Ист-Фарм», расположенный в Уссурийске и имеющий самый широкий ассортимент инфузионных растворов различных фармакологических групп в стране. В портфеле компании – более 30 наименований продукции для реализации в РФ и для экспорта. Годовой объем производства составляет более 20 миллионов флаконов растворов.

Во время встречи на ПМЭФ заместитель председателя Правительства Приморья Николай Стецко провел переговоры с президентом группы компаний «Фармасинтез» Викрамом Пуния. Регион предложил инвестору рассмотреть один из проектов импортозамещения для реализации.

Сейчас «Ист-Фарм» успешно работает в направлении импортозамещения, активно увеличивая долю отечественных лекарственных средств на российском рынке. В 2023 году планируется сдать новый цех по производству препаратов парентерального питания и жировых эмульсий. Приморский край будет первым регионом России, где будет осуществляться производство препаратов для парентерального питания, включенных в перечень ЖНВЛП.

Представителям зарубежной компании предложили «Фармасинтез» рассмотреть возможность производства лекарств на основе разработок Тихоокеанского института биоорганической химии имени Г.Б. Елякова ДВО РАН. Представитель иностранного бизнеса отметил, что они рассмотрят это предложение.

Напомним, Петербургский международный экономический форум проходит в этом году 15-18 июня. Делегацию Приморского края возглавляет Губернатор Олег Кожемяко. На площадках ПМЭФ с представителями власти, госкорпораций, институтов развития и крупного бизнеса обсуждаются значимые для региона проекты, идет поиск партнеров для их реализации.

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