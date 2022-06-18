Во Владивостоке руководители фирмы задолжали сотрудникам почти два миллиона рублей

Во Владивостоке владельцы фирмы задолжали подчиненным почти два миллиона рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В столице Приморья перед судом предстанут владельцы коммерческого предприятия, которые не выплачивали деньги своим подчиненным. За несколько месяцев у них образовался многомиллионный долг.

Как рассказали в пресс-службе краевого СК, с февраля 2016 года и до сих пор руководители фирмы, которая регулярно приносит неплохой доход, не заплатили двум своим работникам зарплату за несколько месяцев. В общей сложности сумма задолженности составила почти два миллиона рублей.

Когда об этом стало известно стражам порядка, то в отношении неплательщиков следователи завели уголовное дело. Подозреваемым грозит крупный штраф и до трех лет лишения свободы.

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