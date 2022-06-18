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Владивосток18 июня 2022 8:05

Во Владивостоке руководители фирмы задолжали сотрудникам почти два миллиона рублей

Бизнесмены несколько месяцев просто не платили зарплату
Марк КАПУСТИН
Во Владивостоке владельцы фирмы задолжали подчиненным почти два миллиона рублей

Во Владивостоке владельцы фирмы задолжали подчиненным почти два миллиона рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В столице Приморья перед судом предстанут владельцы коммерческого предприятия, которые не выплачивали деньги своим подчиненным. За несколько месяцев у них образовался многомиллионный долг.

Как рассказали в пресс-службе краевого СК, с февраля 2016 года и до сих пор руководители фирмы, которая регулярно приносит неплохой доход, не заплатили двум своим работникам зарплату за несколько месяцев. В общей сложности сумма задолженности составила почти два миллиона рублей.

Когда об этом стало известно стражам порядка, то в отношении неплательщиков следователи завели уголовное дело. Подозреваемым грозит крупный штраф и до трех лет лишения свободы.

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