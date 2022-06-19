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Владивосток19 июня 2022 1:41

Может, узнают свою родственницу: пожилая жительница Владивостока совершила наглый поступок

Видеозапись с камер попала в социальные сети. Люди возмущены
Екатерина ТИХАЯ
Приморцы призывают наказать землячку за столь некрасивый поступок. Тематический снимок, архив «КП».

Приморцы призывают наказать землячку за столь некрасивый поступок. Тематический снимок, архив «КП».

Фото: Артем КИЛЬКИН

Вопиющий и поражающий своей дерзостью поступок жительницы Владивостока в возрасте попал на камеры наблюдения. Так, женщина без колебаний сначала выкапывает цветы возле кафе на Партизанском проспекте, 37, кладет их в бумажный пакет и уходит. А после возвращается несколько раз и уносит цветы уже в горшках.

Администрация Telegram-канала DPS VL опубликовала реакцию пострадавшей стороны:

– В течение четырех лет мы высаживаем цветы, и это первый случай хищения. Очень хочу, чтобы он был последним, и мы продолжили украшать территорию.

В комментариях под публикацией жители Приморья возмущены поступком женщины. Люди призывают наказать землячку за столь некрасивый поступок. Ну, или хотя бы просят родных объяснить ей, что такое поведение неприемлемо:

– Может, кто узнает свою родственницу и донесет до нее, что так делать категорически нельзя.

Отметим, что подобные поступки для Владивостока не редкость. Регулярно можно увидеть в социальных сетях новый пост о том, что некто спилил елку, вырвал с клумбы цветы, которые высаживают работники «Содержания городских территорий». Недавно на Красного Знамени, 94, была замечена женщина, которая регулярно срезает и даже выкапывает цветы, заботливо посаженные местными жителями. На претензии дерзкая жительница не отвечает, только лишь заявляет, что это – во благо котиков.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

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