Может, узнают свою родственницу: пожилая жительница Владивостока совершила наглый поступок

Приморцы призывают наказать землячку за столь некрасивый поступок. Тематический снимок, архив «КП». Фото: Артем КИЛЬКИН

Вопиющий и поражающий своей дерзостью поступок жительницы Владивостока в возрасте попал на камеры наблюдения. Так, женщина без колебаний сначала выкапывает цветы возле кафе на Партизанском проспекте, 37, кладет их в бумажный пакет и уходит. А после возвращается несколько раз и уносит цветы уже в горшках.

Администрация Telegram-канала DPS VL опубликовала реакцию пострадавшей стороны:

– В течение четырех лет мы высаживаем цветы, и это первый случай хищения. Очень хочу, чтобы он был последним, и мы продолжили украшать территорию.

В комментариях под публикацией жители Приморья возмущены поступком женщины. Люди призывают наказать землячку за столь некрасивый поступок. Ну, или хотя бы просят родных объяснить ей, что такое поведение неприемлемо:

– Может, кто узнает свою родственницу и донесет до нее, что так делать категорически нельзя.

Отметим, что подобные поступки для Владивостока не редкость. Регулярно можно увидеть в социальных сетях новый пост о том, что некто спилил елку, вырвал с клумбы цветы, которые высаживают работники «Содержания городских территорий». Недавно на Красного Знамени, 94, была замечена женщина, которая регулярно срезает и даже выкапывает цветы, заботливо посаженные местными жителями. На претензии дерзкая жительница не отвечает, только лишь заявляет, что это – во благо котиков.

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