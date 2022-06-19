«Оттаял с зимней рыбалки»: во Владивостоке нашли брошенную в воде машину

Фото: WhatsApp-группа dpscontrol125rus
Утопленную машину обнаружили жители Владивостока в районе Седанки. Транспортное средство стоит на небольшом расстоянии от берега, вода достигла дверных порогов. Что там делает авто и в порядке ли его хозяин, неизвестно.
Скорее всего, после массовых публикаций в социальных сетях и СМИ владелец автомобиля с номером У404КА объявится сам или же полиция начнет проверку.
«Оттаял с зимней рыбалки», «Суббота удалась», «Утки вброд переходили», «Купается, даже полотенце висит», – шутят жители Приморья под постом в Telegram-канале «ДПС Контроль 125рус».
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