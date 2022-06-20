Партизанскую ГРЭС в Приморье намерена развивать одна из крупнейших угольных компаний России

Сегодня разрез Новошахтинский снабжает все котельные и электростанции Приморского края, в том числе Приморскую ГРЭС в Лучегорске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

АО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) будет развивать Партизанскую электростанцию (ГРЭС) в Приморском крае. Об этом стало известно на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По словам губернатора Приморья Олега Кожемяко, еще одна встреча на форуме коснулась вопросов модернизации энергетики края. Так глава региона поговорил с руководителем СУЭК Максимом Басовым насчет использования угля Павловского месторождения для Партизанской ГРСЭ, а также эксплуатации станции для местных нужд.

– Для нас имеет большое значение работа с такими партнерами, как СУЭК, которые видят перспективу на долгие годы, закладывают в модернизацию значительные денежные средства. Это позволяет поселкам края видеть возможности для своей работы: по добыче угля, наращиванию энергетических мощностей, – рассказал глава региона.

Сегодня разрез Новошахтинский снабжает все котельные и электростанции Приморского края, в том числе Приморскую ГРЭС в Лучегорске. Этим занимается СУЭК. Также компания поставляет в Приморье подавляющую часть энергоресурса: около 95% или почти 1,4 тонн угля.

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