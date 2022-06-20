Во Владивостоке заасфальтируют около 8000 «квадратов» на Невельского

Невскую заасфальтируют в ближайшие дни. Фото: МБУ «Содержание городских территорий».

В выходные специалисты муниципального дорожного предприятия «Содержание городских территорий» начали ремонтировать улицу Невельского. Рабочие уже сняли 6000 квадратных метров старого покрытия, предстоящей ночью планируют убрать с помощью фрезы еще около 2000. После этого дорожники уложат новый асфальт. Для удобства горожан, чтобы не создавать пробки работы, в том числе проходят в ночное время. Ремонт планируется завершить в течение нескольких дней.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», в городе продолжается масштабный ремонт. При этом часть территорий благоустраивают комплексно, на других же участках кипят локальные работы. В перечень комплексного ремонта в этом году вошли больше 30 адресов, а ямы и неровности устраняют на более чем 100 улицах.

В эти дни бригады трудятся на Адмирала Фокина, Лазо, Багратиона, Вязовой, Глинки, Давыдова, Иртышской, Калинина, Краснозаводской, Нейбута, Хуторской, 3-й Поселковой и других улицах города. Напомним, во время комплексного ремонта рабочие не только асфальтируют дорогу, но и строят при необходимости подпорные стены, меняют устаревшие коммуникации, благоустраивают пешеходные зоны, обновляют разметку и дорожные знаки.

– На днях также было объявлено, что город получает дополнительное финансирование на ремонт дорожной инфраструктуры. На эти средства во Владивостоке планируют заасфальтировать второй участок дороги на Русском острове, от Ворошиловской батареи в сторону Экипажного, – отметили специалисты пресс-службы администрации города.

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