Кухня на кончиках пальцев: кулинарный курс дальневосточной кухни для слепых и слабовидящих людей запускают во Владивостоке

Мастер-классы для слабовидящих во Владивостоке. Фото: предоставлено фондом «Новая жизнь – другое зрение»

Бесплатный кулинарный курс дальневосточной кухни для слепых и слабовидящих людей запускают во Владивостоке. Это стало возможным благодаря социальному проекту Pacific Russia Food (НКО «Тихоокеанский туристический союз») «Кухня на кончиках пальцев: кулинарные курсы для слепых и слабовидящих людей», который стал победителем второго конкурса Фонда президентских грантов в 2022 году и получил поддержку. Проект будет первым примером адаптации концепции локальной еды под потребности незрячих людей в России, а его опыт смогут использовать в других региональных кухнях РФ.

Миссия проекта – повысить качество жизни слепых и слабовидящих людей, проживающих во Владивостоке, сформировать у них навыки безопасного приготовления вкусной и полезной для здоровья еды с учетом требований специальной диеты с использованием недорогих дальневосточных продуктов.

Кулинарный курс пройдет на базе Школы дальневосточной кухни при поддержке Всероссийского общества слепых во Владивостоке в течение 2022-2023 годов. Его участниками станут жители приморской столицы, потерявшие зрение в результате болезни или травмы.

– Впервые бесплатный кулинарный мастер-класс для незрячих людей наша команда провела в феврале 2022 года. После этого у нас совместно с Всероссийским обществом слепых во Владивостоке возникла идея запустить целый проект для людей, потерявших зрение в результате болезни или травмы. По словам опрошенных нами незрячих людей из этой категории, которые участвовали в благотворительном мастер-классе Школы дальневосточной кухни, человек, потерявший зрение в зрелом возрасте, зачастую перестает полноценно питаться, не понимая, как можно готовить еду вслепую, и становится полностью зависимым от окружающих, в том числе в вопросах питания. Поэтому умение приготовить по собственному желанию блюдо из недорогих, но полезных продуктов становится важным фактором, влияющим на качество жизни незрячих людей, – отмечает директор по развитию дальневосточной кухни в НКО «Тихоокеанский туристический союз», руководитель Pacific Russia Food Татьяна Заречнева.

Авторы «Кухни на кончиках пальцев» подошли комплексно к своему проекту: он будет реализован в несколько этапов.

На основании опыта тифлопедагогов из других регионов РФ будет разработана методика кулинарных мастер-классов, а также созданы 20 рецептов простых в приготовлении, но в то же время вкусных и полезных блюд из дальневосточных продуктов, которые выпустят в виде брошюры по системе Брайля и опубликуют с тифло- и аудиокомментариями на кулинарном портале двкухня.рф.

Всего планируется провести 20 мастер-классов в группах по пять человек. На мероприятиях будет присутствовать сертифицированный тифлокомментатор, который будет озвучивать процесс приготовления блюд по стандартам Всероссийского общества слепых. Ведущими мастер-классов станут не только профессиональный шеф-повар – наставник Школы дальневосточной кухни, но и кулинары-любители из числа незрячих людей, которые владеют искусством кулинарии и могут поделиться своими рецептами и секретами со своими товарищами.

– Важным отличием проекта является акцент кулинарного курса для незрячих людей на здоровом питании на основе локальных продуктов. Мы придерживаемся теории о том, что организм человека извлекает максимальную пользу из тех продуктов, которые были выращены или добыты в регионе его проживания. Помимо собственно формирования навыков приготовления пищи, «Кухня на кончиках пальцев: кулинарные курсы для слепых и слабовидящих людей» поможет социализации незрячих людей, круг общения которых, как правило, сильно ограничен, – считает Татьяна Заречнева.

Более подробную информацию о проекте можно получить на сайте Фонда президентских грантов.

Напомним, что «Кухня на кончиках пальцев» – второй проект Pacific Russia Food (НКО «Тихоокеанский туристический союз»), направленный на поддержку социально незащищенных граждан, который будет реализован в Приморском крае с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Первым таким проектом в 2019 году стала Школа дальневосточной кухни для подростков, в рамках которой команда Pacific Russia Food и шеф-повара ведущих ресторанов Владивостока проводили выездные профориентационные мастер-классы в центрах содействия семейному устройству.

Проект продолжает развиваться и сегодня. Команда Школы проводит коммерческие кулинарные мастер-классы для взрослых, отчисляя по 100 рублей с каждого купленного билета на социальные мастер-классы, а также за счет поддержки партнеров – бесплатные мастер-классы для ребят 12-17 лет, которые пользуются большой популярностью и формируют сообщество любителей дальневосточной кухни.

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