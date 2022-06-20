В Приморье разыскивают восьмилетнего мальчика

Информацию о его местонахождении можно сообщить полиции.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Уссурийске 20 июня в 10:00 восьмилетний мальчик вышел из дома по адресу Некрасова, 188. До сих пор местонахождение Дениса Адаменко неизвестно. Родители ребенка бьют тревогу. Волонтеры организации «Примпоиск» опубликовали ориентировку на школьника.
Приметы: рост 140 см, плотного телосложения, волосы темно-русые, стрижка короткая.
Был одет: белая футболка с надписями, черные шорты, черные сандалии с белой подошвой.
Информацию о местонахождении мальчика можно сообщить по телефонам: 8-423-432-16-26, 102 или 112 – полиция, 8-914-069-90-90, 8-994-004-41-46 – волонтеры.
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