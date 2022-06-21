Антициклон принесет в Приморье дожди и грозы

Во Владивостоке воздух прогреется до +23°C. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во вторник, 21 июня, на побережье Приморья придет гребень Охотского антициклона. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-западный и южный умеренный, местами порывы сильные. Воздух прогреется до +13…+28°C.

Во Владивостоке переменная облачность, в конце дня ожидается небольшой дождь. Ветер умеренный до сильного юго-восточных направлений. Столбики термометров покажут +15…+17°C, в пригороде до +23°C.

В Уссурийске переменная облачность, в конце дня пройдет небольшой дождь. Ветер южный умеренный до сильного. Температура воздуха поднимется до +20…+22°C.

В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер умеренный до сильного юго-восточный. Воздух прогреется до +20…+22°C.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.