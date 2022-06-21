Неприятный «сюрприз» нашли в популярном сливочном масле из Приморья

В сливочном масле от приморского молочного комбината нашли нарушения состава. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Ветеринарная лаборатория Россельхознадзора проверила продукцию молочного комбината в Арсеньева и выявила ряд нарушений. Товар не соответствовал указанным на упаковке характеристикам.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, специалисты исследовали пробы сладко-сливочного масла жирностью 72,5 % и выяснили, что оно содержит растительные жиры. Также проверка подтвердила использование немолочных видов сырья – растительных масел, что не было указано на упаковке товара. Как правило, розничная стоимость на такую продукцию должна быть ниже.

Исследуемая партия масла признана не соответствующей ГОСТу, а также требованиям технических регламентов Таможенного союза. Информацию о нарушениях внесли в автоматизированную систему (АС) в области ветеринарии «Веста», а также в другие ведомства по всей стране.

Производителя продукции обязали изъять из продажи некачественный продукт и не допускать нарушений при производстве масла.

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