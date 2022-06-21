На двух остановках во Владивостоке обновляют надземные переходы

Здесь восстанавливают бетонные ступени и ограждение.Фото: Анастасия Котлярова, администрация Владивостока.

По заказу администрации Владивостока подрядная организация ремонтирует надземные пешеходные переходы на остановках «Седанка» и «Академическая». Строительные работы должны завершиться в течение месяца.

Эти переходы вместе с другими нуждаются в срочном ремонте, поэтому их включили в перечень работ на текущий год. Подрядчики завершили обновление «надземников» в районе остановки «Моргородок», у школы №22, на Некрасовской, 74. А на «Фабрике Заря» смонтировали новое поликарбонатное покрытие на поврежденных участках, а также привели в порядок ступени.

Как рассказали в управлении дорог администрации приморской столицы, на остановках «Седанка» и «Академическая» до конца августа должны восстановить бетонные ступени и ограждение. Подрядчик делает все возможно, чтобы закончить ремонт раньше указанных в контракте сроков. Работы начались в минувшие выходные, их завершение запланировали к середине следующего месяца.

Специалисты также проверяют другие надземные переходы города, чтобы включить их в список для ремонта на следующий год. Уже известно, что перечень возглавят переходы на Баляева, остановках «13 километр» и «14 километр», в районе Некрасовской, 59.

На надземных пешеходных переходах на остановках «Гоголя», «Дом ветеранов», «Перевал», «Фирсова», а также на Луговой, 71б, и Новоивановоской, 3, провели ремонт. Одновременно с этим состоялся и первый этап обновления перехода к школе №22.

Напомним, что подрядной организацией по ремонту переходов на «Академической» и «Седанке» стала компания «Союз».

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