Грузовик с песком перевернулся на трассе в Приморье

Фото: DPS VL.
ДТП-перевертыш произошло в Приморье. Фотографии с места аварии уже облетели социальные сети. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».
Произошло все в районе Надеждинска, что недалеко от Владивостока. В сторону города по трассе двигался грузовик с песком. В какой-то момент водитель габаритного груженого авто не справился с управлением транспорта, и машина опрокинулась набок. Естественно, что весь песок из кузова выпал на проезжую часть, что серьезно осложнило трафик по направлению во Владивосток.
Фото: DPS VL.
На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ДПС. О состоянии водителя ничего не сообщается. Теперь разбираться в случившемся будут специалисты.
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