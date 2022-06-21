Грузовик с песком перевернулся на трассе в Приморье

Фото: DPS VL.

ДТП-перевертыш произошло в Приморье. Фотографии с места аварии уже облетели социальные сети. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Произошло все в районе Надеждинска, что недалеко от Владивостока. В сторону города по трассе двигался грузовик с песком. В какой-то момент водитель габаритного груженого авто не справился с управлением транспорта, и машина опрокинулась набок. Естественно, что весь песок из кузова выпал на проезжую часть, что серьезно осложнило трафик по направлению во Владивосток.

Фото: DPS VL.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ДПС. О состоянии водителя ничего не сообщается. Теперь разбираться в случившемся будут специалисты.

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