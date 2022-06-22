Первые жертвы дождя: на трассе в Приморье машина улетела с обрыва, на дороге остался только прицеп

Автомобиль врезался в леера. Фото: онлайн-карты.

Сильный дождь во Владивостоке принес неприятности местным автолюбителям. На объездной трассе произошла авария. По словам очевидцев, случилось все в сторону Тихой перед съездом на Фадеева.

Осадки в городе начались после 8:00, примерно спустя час на трассе Седанка-Патрокл произошла авария. Как рассказали очевидцы, автовоз пробил ограду и ушел под откос, из-за чего на дороге образовалась пробка. На кадрах ролика видно только прицеп, кабина же вылетела в кювет.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Автолюбители предупреждают других о том, что на трассу сейчас лучше не выезжать. По словам приморцев, в аварии никто не пострадал.

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