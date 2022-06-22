Аварийное жилье и социальный найм: жители Владивостока задали важные вопросы мэру

Встреча мэра с владивостокцами прошла 21 июня. Фото: Анастасия Котлярова, администрация Владивостока.

Мэр дальневосточной столицы Константин Шестаков провел личный прием горожан вместе с уполномоченным по правам человека Приморского края Юрием Мельниковым. Жители города смогли задать свои вопросы и рассказали о волнующих их проблемах, особое внимание уделялось жилищной сфере.

Например, к мэру обратилась жительница Владивостока Эльвира Нестерова, у которой не получается оформить договор социального найма на муниципальное жилье. Женщина воспитывалась в детском доме и позже ей предоставили квартиру, но не в собственность, а для временного проживания. Сейчас у Эльвиры Викторовны уже есть взрослые дети и даже внуки, она всю жизнь в этой квартире – а оформить законно жилье не может.

Начальник управления по учету и распределению жилой площади Андрей Цуренко объяснил, что администрация Владивостока не может заключить договор социального найма, но возможно оформить договор на условиях коммерческого найма. В июле специалисты мэрии передадут в думу Владивостока необходимый для этого пакет документов.

– Это нужно, так как именно в думе принимается решение об отнесении муниципального жилья к коммерческому фонду в целях дальнейшего предоставления по договору коммерческого найма, после заключения которого можно будет оформить регистрацию по месту пребывания. На очередность улучшения жилищных условий по договору социального найма это не повлияет, – добавил Константин Шестаков.

Другой жилищный вопрос, который подняли на встрече, был от многодетной жительницы города Александры Губинских. Она с четырьмя детьми прописана в доме на улице Адмирала Захарова, который признан аварийным и подлежащим сносу. Сейчас семья вынуждена снимать квартиру, при этом Александра не работает, потому что находится в отпуске по уходу за младшим ребенком.

Заместитель главы города Алексей Ляйфер рассказал, что на земельном участке, где расположен аварийный дом, уже выбрали застройщика. Он в ближайшее время свяжется с Александрой, и они совместно выберут на вторичном рынке квартиру для семьи. При этом жилье планируется найти большей площади чем сейчас по прописке.

Администрация Владивостока напоминает, что личный прием местных жителей проходит регулярно. Записаться на встречу можно на сайте мэрии.

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