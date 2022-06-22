«Вся деревня плачет»: Во Владивостоке почтили память погибшим в Великой Отечественной войне

Десятки жителей города возложили цветы к мемориалу «Боевая слава ТОФ». Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

На Корабельной набережной во Владивостоке состоялся торжественный митинг, посвященный Дню памяти и скорби. Десятки жителей города возложили цветы к мемориалу «Боевая слава ТОФ». Событие проходило возле Вечного огня и книги памяти с фамилиями людей, отдавших жизнь за Родину в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие сотрудники внутренних органов, МЧС, ТОФ и простые жители Приморья, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Возложение цветов. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

«Не танцуйте сегодня, не пойте.

В предвечерний задумчивый час

Молчаливо у окон постойте,

Вспомяните погибших за нас…»

Так начинается стихотворение советского фронтового корреспондента и поэта Вадима Шефнера. Эти слова посвящены первому дню Великой Отечественной войны, когда 22 июня нацистская Германия напала на СССР.

Трагическая дата осталась в памяти и сердцах всей необъятной страны. Голод, смерть родных и близких, зверства фашистов, мнивших себя вершителями судеб, сопровождали ужасную войну. Она унесла жизни миллионов людей. Сотни тысяч детей остались сиротами, женщин – вдовами, а родители потеряли тех, кого растили с младенчества.

Жительница Владивостока Анна Павлова пришла на Корабельную набережную, чтобы почтить память жертвам войны. Хотя ее и саму можно назвать пострадавшей – своего отца она знает только по фотографиям.

– Каждый раз у меня наворачиваются слезы, потому что мой папа остался где-то там. Он погиб на фронте Великой Отечественной войны, похоронен в Польше. Тем обиднее, что поляки сегодня так обходятся с памятниками своих освободителей. Поэтому я своего папу не знаю. Насчет специальной военной операции… С одной стороны – да, правильно. Там наши, хотя я сама с Украины, с Запорожской области. Все это сложно, – говорит Анна Витальевна.

Жительница Владивостока пришла на Корабельную набережную, чтобы почтить память жертвам войны. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Несмотря на дождь и сильный ветер, напротив Вечного огня в День памяти и скорби выстроилась колонна из 150 человек. Среди них: юнармейцы, ТОФ, МЧС, оркестр Росгвардии, чиновники и простые приморцы. К ним обратился вице-губернатор правительства края Антон Волошко.

– Эта война исковеркала десятки миллионов судеб, практически разрушила нашу страну. Но она выстояла и победила, и мы в необъятном долгу перед этим народом-победителем. Мы, потомки этого народа, должны помнить и не должны забывать. Сегодня сама природа скорбит. <…> Сегодня наша святая обязанность – помнить о том, что было и не дать повториться подобному.

Антон Волошко. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

После гимна и минуты молчания началось возложение цветов к Стене памяти. Как и подобает офицеру, капитан второго ранга Николай Таныгин в фуражке и с цветком встретил памятный день.

– Хороших вестей не ждали. Похоронки вручали в основном. И когда вручают похоронки – заплачут в одном селе, во втором, третьем, четвертом… И гул стоит такой – вся деревня плачет! То количество, которое погибло, – это толика, которую внесли в победу. У моего дяди было восемь братьев. Шесть погибло, а двое пришли израненные и прожили по полгода. Мы должны помнить.

Николай Иванович рассказал, что также гордится приморскими бойцами на Украине. Сам дедушка 25 лет отдал флоту.

Николай Таныгин. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

– Наши ребята сейчас там показывают героизм такой же, как и во время Великой Отечественной войны. И это не зависит от того, что русский он или татарин, башкир или узбек – там все россияне. Поэтому победа всегда будет за нами.

Отметим, День памяти и скорби в России отмечается ежегодно 22 июня. Указ о создании памятной даты подписал президент Российской Федерации Борис Ельцина в 1996 году. В этот день на зданиях государственных учреждений приспускаются государственные флаги, на кораблях ВМФ – Андреевский флаг, на жилых зданиях вывешиваются флаги с траурными лентами. В учреждениях культуры, на телевидении и радио отменяются развлекательные мероприятия и передачи в течение всего дня.

Добавим, что в Приморье продолжается набор на военную службу по контракту с Министерством обороны РФ. Заключить договор могут призывники, военнослужащие запаса, женщины, иностранные граждане.

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