Страстные танцы возвращаются во Владивосток

Фото: фонд «Наш район»

В воскресенье, 19 июня, во Владивостоке в районе фонтана на набережной Спортивной гавани прошел первый в этом году танцевальный вечер аргентинского танго «Городская милонга».

В программе мероприятия – бесплатное знакомство и обучение основам аргентинского танго для всех желающих, а также просто танцы. Такие вечера планируются здесь еженедельно по воскресеньям с 20:00 до 22:30 до 25 сентября. Организаторы проекта – Фонд Социально-Общественного развития «Наш район», АНО «Танцы для всех» и школа-студия аргентинского танго Pacifico.

Фото: фонд «Наш район»

Вечера аргентинского танго проходят на открытых площадках во Владивостоке не первый год и неизменно вызывают интерес не только участников, которые имеют возможность потанцевать и показать свое мастерство, но и зрителей.

СПРАВКА «КП»

Ныне известное танго появилось в 1880-е годы в Ла-Плата, на границе Уругвая и Аргентины. Истоками стали бедные районы портовых городов. Довольно быстро танец стал народным, его исполняли на улицах и в барах. История танго рассказывает о том, что изначально его танцевали только мужчины. Со временем он стал парным, но женщина в танце полностью покоряется мужчине – она следует туда, куда ее ведет партнер. Успех обучения во многом зависит от того, насколько она готова довериться, открыться и быть ведомой.

Фото: фонд «Наш район»

Национальные мелодии смешивались, создавая запоминающиеся звуки танго – африканские ритмы тангано, аргентинская милонга, гаванская хабанера, испанское фламенко, ритуальные танцы индейцев, польская мазурка и немецкий вальс.

В начале прошлого веча танец под названием «танго криольо» приобрел небывалую популярность, распространился по всему миру и, соответственно, видоизменился.

В 2009 году ЮНЕСКО включило танго как совокупность музыки, танца, поэзии и самобытных традиций региона Рио-де-ла-Плата в Список нематериального культурного наследия человечества.

Фото: фонд «Наш район»

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