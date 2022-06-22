На припаркованный возле дома автомобиль рухнул «снаряд», разбивший машину

Фото: t.me/dpscontrol_public.

Одна из любимых детских «забав» – скидывать пакеты, наполненные водой, с балконов или окон. Вот только в этот раз такое сомнительное веселье закончилось совсем грустно. Теперь виновников разыскивают через соцсети. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Неприятный инцидент произошел на Кирова, 25Е, во Владивостоке. На один из припаркованных возле дома авто откуда-то сверху прилетел «снаряд» – пакет с водой. Удар был такой силы, что почти все лобовое стекло треснуло, покрывшись «паутинкой».

Теперь виновников случившегося разыскивают через социальные сети. Скорее всего, им или их законным представителям (в случае, если это будут дети) придется оплатить ремонт авто. Добровольно или же в принудительном порядке – пока неизвестно.

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