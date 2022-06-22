Неизвестные разгромили Покровский парк во Владивостоке

Фото: t.me/vl_publicspaces.

«Минувшей ночью в Покровском парке отдыхали вандалы» – с такого сообщения началось утром в telegram-канале дирекции общественных пространств Владивостока. Неизвестные буквально разгромили парк, теперь их поисками займется полиция. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Случилось все в ночь с 21 на 22 июня, в среду. На территории парка отдыхала группа молодых людей, которые, по неизвестным пока причинам, в какой-то момент буквально начали крушить все, что есть на территории. Происходящее зафиксировали камеры наблюдения.

– Причины беспорядков в парке нам пока неизвестны. Сейчас специалисты отсматривают записи камер видеонаблюдения, чтобы найти нарушителей. После этого будет написано заявление в правоохранительные органы, чтобы привлечь вандалов к ответственности, –сообщили в дирекции общественных пространств Владивостока.

Итогом ночной прогулки стали поврежденные две урны и четыре скамейки. Имущество парка уже отправилось на ремонт, восстановлением урн и скамеек будет заниматься подрядчик.

Фото: t.me/vl_publicspaces.

– Мы еще раз просим всех горожан более бережно относиться к городскому имуществу – так оно прослужит намного дольше, – обратились к владивостокцам в telegram-канале.

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