Выяснились зарплаты школьных педагогов во Владивостоке

В 2021 году цифра достигла больше 50 тысяч рублей.
Во время ежегодного отчета глава дальневосточной столицы Константин Шестаков озвучил реальную среднюю зарплату школьных учителей. В 2021 году цифра достигла 55 947 тысяч рублей (вместо 36 тысяч в 2018-м) – мэр отметил, что это не предел. Стремиться есть к чему.
Добавим: в школах Владивостока 2023 год станет годом точных наук. Как рассказал Константин Владимирович, 16 стобалльников в этом году отлично сдали экзамен по русскому языку и литературе.
– Пора подтянуть математику и физику, познакомить с ними ребят, – заявил мэр.
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