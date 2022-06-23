Выяснились зарплаты школьных педагогов во Владивостоке

В 2021 году цифра достигла больше 50 тысяч рублей.

Во время ежегодного отчета глава дальневосточной столицы Константин Шестаков озвучил реальную среднюю зарплату школьных учителей. В 2021 году цифра достигла 55 947 тысяч рублей (вместо 36 тысяч в 2018-м) – мэр отметил, что это не предел. Стремиться есть к чему.

Добавим: в школах Владивостока 2023 год станет годом точных наук. Как рассказал Константин Владимирович, 16 стобалльников в этом году отлично сдали экзамен по русскому языку и литературе.

– Пора подтянуть математику и физику, познакомить с ними ребят, – заявил мэр.

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