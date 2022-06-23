В Приморье продавали опасное для здоровья молоко

В Приморье продавалось небезопасное для здоровья молоко. Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Специалисты ветеринарной лаборатории Россельхознадзора провели исследование сырого сборного молока производителя из Михайловского района. В результате продукцию признали небезопасной.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в изученных пробах обнаружили превышение содержания соматических клеток почти в два раза. Это остатки тканей вымени, которые выводятся вместе с молоком. К ним относятся и лейкоциты, которые возникают во время воспаления в организме животного. Чаще всего, причиной заболевания является мастит.

Такое молоко может вызвать у людей пищевые отравления, расстройства функций желудочно-кишечного тракта и другие заболевания. Возможной причиной нарушения качества продукции стало несоблюдение технологии производства и нарушение санитарно-ветеринарных правил.

Информация об исследовании внесли в автоматизированную систему (АС) в области ветеринарии «Веста», территориальные управления Россельхознадзора и другие ведомства. Производителя молока призвали устранить нарушения.

Специалисты напоминают, что любое молоко, не подвергнутое ранее тепловой обработке (например, пастеризации), лучше кипятить перед употреблением. Это сводит к минимуму риск пищевых отравлений, которым в особенности подвержены люди с ослабленным иммунитетом.

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