Память погибших героев Великой Отечественной войны почтили в Приморье

Приморцы также поддержали военнослужащих, которые находятся на Украине. Фото: Иван Дякин, правительство Приморского края.

Минувшим днем в Приморье прошли сразу две патриотические акции – «Огненные картины войны» и «Свеча памяти». В среду, 22 июня, состоялись мероприятия, посвященные трагичной дате в истории России – Дню памяти и скорби. Хоть во Владивостоке и была хмурая дождливая погода, жители и гости приморской столицы собрались на водноспортивной станции ЦСКА, чтобы почтить память героев, павших в Великой Отечественной войне.

На акции пришли представители органов власти, общественники Владивостока, студенты и все неравнодушные любых возрастов. Джутовой нитью приморцы выложили символ «Z», а после, держа горящие лампадки, на трибунах выстроились в виде знака «V». Так местные жители не только почтили память защитников нашей родины, которые пали во время Великой Отечественной войны, но и тех, кто сейчас сражается на Украине.

Символ «Z», выложенный джутовой нитью. Фото: Иван Дякин, правительство Приморского края.

Как поделилась координатор проекта «Историческая память» Анна Алеко, акцию «Свеча памяти» во главе с Татьяной Заболотной в 4:00 организовали представительницы регионального отделения движения «Матери России». Прошла акция в символичном для многих жителей края месте – у лодки С-56. А в 11:00 состоялся митинг на Корабельной набережной. Завершился памятный день «Огненным картинами».

– Эта дата имеет огромное значение для всех жителей России и дружественных нам стран. Мы помним то, что произошло 81 год назад. В этот день началась Великая Отечественная война. 27 миллионов человек погибли от рук фашистов. Мирное небо над головой досталось нам очень высокой ценой, – рассказала Анна Аленко.

На трибунах жители и гости Владивостока выстроились буквой «V». Фото: Иван Дякин, правительство Приморского края.

Патриотические мероприятия в честь Дня памяти и скорби прошли не только во Владивостоке, но и других крупных городах, а также селах Приморья. Жители края участвовали в акциях, конкурсах и викторинах, митингах, торжественной церемонии возложения цветов, посетили выставки, концерты творческих коллективов.

Справка: 22 июня 1941 года мирная жизнь советских людей закончилась и наступили страшные времена. Фашистская Германия нарушила пакт о ненападении и вторглась в СССР. 1 418 дней люди жили в страхе под шум взрывов и стрельбы, видя врагов, танки и смерти товарищей. О начале Великой Отечественной войны впервые сообщили по радио.

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