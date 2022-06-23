Массовый отдых у моря в Приморье сильно ограничат

В бухте Астафьева в Приморье ограничат число туристов до 200 человек в день. Фото: Антон БЛОХИН

В Дальневосточном морском заповеднике решили провести экологический эксперимент и поставить на учет всех отдыхающих. Множество туристов наносят ущерб природе, поэтому их число решили ограничить.

Как рассказали в пресс-службе ФГБУ «Земля леопарда», акватория бухты Астафьева входит в Восточный район Дальневосточного морского биосферного государственного природного заповедника уже более 44 лет. Здесь его воды граничат с земельными участками, которые находятся в собственности у местных предпринимателей. При этом сами эти земли входят в 500-метровую охранную зону заповедника, что накладывает определенные ограничения.

Все эти годы официально нахождение отдыхающих в воде было вовсе запрещено, однако при предыдущем руководстве контроль за этим был не идеальным, и отдельные предприниматели это допускали. Следует отметить, что бесконтрольное посещение заповедника большим количеством отдыхающих наносит вред природе.

– Понимая заинтересованность туристов в таком отдыхе, ФГБУ «Земля леопарда» рассматривает возможность пропуска людей в бухту Астафьева, но в рамках развития контролируемого экологического туризма и исключительно в пределах максимально допустимой антропогенной нагрузки, рассчитанной учеными для этой территории. Рассматриваются различные варианты реализации подобного подхода и ведутся переговоры с собственниками.

В соответствии с законом, посещение акватории заповедника в рекреационных целях возможно только при получении специального разрешения от дирекции заповедника за плату, размер которой утвержден Минприроды России и составляет 300 рублей (пенсионеры и дети до 7 лет бесплатно, также как и ряд других льготных категорий граждан).

Учитывая направленность на развитие внутреннего туризма в России, сейчас планируется разрешить посещение Астафьева. Раньше это официально было запрещено.

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