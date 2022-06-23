Трасса парализована, сюда не суйтесь: фура заблокировала единственный проезд к поселку в Приморье

Большегруз снесло на мокрой трассе.
Фото: Милана СОКОЛ
В неприятной ситуации в четверг, 23 июня, оказались автомобилисты, желающие проехать в Преображение или выехать из поселка городского типа в Лазовском районе Дело в том, что единственную дорогу полностью перекрыла фура. По словам очевидцев, большегруз попросту не смог преодолеть скользкий подъем после прошедшего дождя.
– Застрял плотно, ни назад, ни вперед, кузов развернуло, дорога полностью перегорожена, объехать негде. Стоим так уже пару часов. Его явно вытягивать нужно, – поделился с редакцией читатель «КП-Владивосток».
По словам очевидца, ЧП произошло примерно в 5 километрах от поворота на Преображение, и примерно в 25 километрах от самого центра поселка. Ситуацию осложняет то, что на аварийном участке практически нет связи. Поэтому редакция передала информацию «Примавтодору» и краевой ГИБДД. Специалисты дорожного предприятия оперативно отреагировали, пообещав прислать технику на помощь, для освобождения проезда.
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