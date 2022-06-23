Выбрать будущую специальность приморским выпускникам помогут центры профориентации

Школьники могут найти свою профессию с помощью тестирований. Фото: Мария ЛЕНЦ

Выбор будущей профессии для школьников – это ответственное и тонкое дело. Узнать свои сильные стороны, таланты и способности, актуальные и востребованные специальности на рынке труда и найти «свой путь» помогут приморские центры профориентации.

Как поделилась педагог артемовской гимназии №1 им. В.А. Сайбеля, участник Всероссийского форума классных руководителей Татьяна Куприянова, такие центры помогут подросткам сделать первый осознанный шаг на пути к будущей профессии. По ее словам, выпускники школ – это все еще дети без профессионального опыта и практики, и профориентация поможет им определиться с направлением.

– На основе личных интересов, талантов, сильных сторон и востребованности на рынке труда специалисты смогут подсказать, в какие области двигаться подростку. К тому же, многие из местных центров профориентации предоставляют практические занятия по различным направлениям. Погрузившись в профессию, ребятам будет легче понять, действительно ли она им интересна. Это поможет найти работу, которая не будет удручать.

Благодаря помощи специалистов каждый приморский выпускник сможет найти себе профессию «по душе». На выбор школьников – несколько специализированных профориентационных центров, расположенных во Владивостоке.

Например, в Центре тестирования и развития «Гуманитарные технологии» на базе МГУ им. М.В. Ломоносова работают профессиональные профориентологи и психологи, кандидаты и доктора наук. Будущие студенты не только узнают о различных специальностях и пообщаются с их представителями, но и попробуют профессию на практике. Центр предоставляет как бесплатные экспресс-тесты на выявление сильных сторон и подходящих направлений, так и платные персональные занятия и консультации с подбором подходящих вузов.

В период приемных кампаний региональные университеты также проводят профориентационные мероприятия. Ведущие приморские вузы помогают вчерашним школьникам определиться со специальностью путем тестирований и проведения «открытых дверей», на которых абитуриенты ближе знакомятся с потенциальной профессией. Кроме того, на базе ВГУЭС работает региональный Центр профориентации «Абитуриент», который предоставляет подросткам тест и консультацию психолога.

Специальные программы для школьников и выпускников успешно проводит и краевой Центр занятости населения. Ведомство устраивает дни профориентации, тематические акции, организует ярмарки учебных мест и помогает ребятам лучше узнать себя и возможности самореализации.

А вот школьники, желающие заниматься технологиями, могут обратиться к технопарку «Кванториум». Здесь также проходят программы профориентации, но по более узкому – инженерному – профилю.

Все вышеперечисленные центры помогут выпускникам найти свое призвание, однако, подчеркивает Татьяна Куприянова, в погоне за профессией следует полагаться не только на умения подростка, но и на его интересы.

– В выборе профессии важно учитывать не только расположенности ребенка к тому или иному виду деятельности, но и его личные желания. Приморские профориентологи помогут составить детальный индивидуальный портрет и подобрать профессии, в которых будущий специалист не только сможет проявить свои таланты, но и которые будут ему интересны. Работа может нравиться, это не миф. Главное подойти к выбору осознанно. Наша главная цель – педагогов, родителей и профориентологов – помочь ребятам сориентироваться в этом мире и найти свой путь, – отмечает педагог.

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