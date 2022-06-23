Житель Приморья напал на полицейского прямо в отделении

Житель Приморья напал на полицейского во время оформления штрафа. Фото: Артем КИЛЬКИН

Следователи завели на жителя Приморья уголовное дела за нападение на сотрудника полиции. Поводом для агрессии стало недовольство оформлением штрафа.

Как рассказали в пресс-службе краевого СК, 18 июня полицейские задержали на улице нетрезвого мужчину, которого доставили в отделение для составления протокола. Уже в кабинете он стал выражать недовольство со штрафом и неожиданно ударил одного из офицеров кулаком в лицо.

На 46-летнего дебошира надели наручники и завели уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти. Следователи допрашивают свидетелей нападения и выясняют все детали преступления.

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