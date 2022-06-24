Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Владивосток24 июня 2022 0:35

Что-то упало с моста: в ночном ДТП во Владивостоке пострадал человек, двое загадочно исчезли

Грузовой DAF размотался об леера по неизвестной причине на Низководном мосту
Павел САХАРОВСКИЙ
На место аварии выехали сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Фото: telegram.com/svodka25.

На место аварии выехали сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Фото: telegram.com/svodka25.

По неустановленной причине на Низководном мосту большегруз фирмы DAF врезался в леерное ограждение вечером накануне, 23 июня. Как минимум один человек пострадал.

Как рассказали очевидцы, грузовик влетел в леера и сильно смял их. После столкновения в море упали два предмета, но что или кто это, неизвестно: либо части ограждения, либо люди.

Поврежденные леера. Фото: telegram.com/svodka25.

Поврежденные леера. Фото: telegram.com/svodka25.

Как уверяют очевидцы, на месте аварии должны были быть три человека, однако нашли и госпитализировали только одного. По словам приморцев, это не водитель. Сотрудники ГИБДД разыскивают пропавших.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.