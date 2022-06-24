Что-то упало с моста: в ночном ДТП во Владивостоке пострадал человек, двое загадочно исчезли

На место аварии выехали сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Фото: telegram.com/svodka25.

По неустановленной причине на Низководном мосту большегруз фирмы DAF врезался в леерное ограждение вечером накануне, 23 июня. Как минимум один человек пострадал.

Как рассказали очевидцы, грузовик влетел в леера и сильно смял их. После столкновения в море упали два предмета, но что или кто это, неизвестно: либо части ограждения, либо люди.

Поврежденные леера. Фото: telegram.com/svodka25.

Как уверяют очевидцы, на месте аварии должны были быть три человека, однако нашли и госпитализировали только одного. По словам приморцев, это не водитель. Сотрудники ГИБДД разыскивают пропавших.

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