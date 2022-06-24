Еще одна страна решила дружить с дальневосточной столицей

Филиппины ждут приморцев. Архив КП. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Власти Филиппин рассматривают возможность организовать морское сообщение с Владивостоком. Торговый путь, по словам посла зарубежной страны Игоря Байлена, должен соединить столицу Приморья и остров Минданао.

Дело в том, что антироссийские санкции ударили и по Филиппинам: Республика столкнулась с рядом логистических проблем и контейнерными задержками. Посол заявил, что острова останутся дружественным государством по отношению к России, в интервью РИА Новости.

Администрация Филиппин после инаугурации президента Фердинанда Маркоса-младшего будет заниматься проектом торгового пути. Обновленный блок главы намерен повысить количество туристов из нашей страны. В ходе пресс-конференции в Москве Игорь Байлен рассказал, что эпидемиологическая ситуация позволяет государствам вновь сотрудничать, как и до пандемии. Власти рассматривают возобновление чартерных рейсов из Владивостока на острова.

Ранее морской торговый путь появился между Владивостоком и Вьетнамом: это была часть многолетней дипломатической миссии посла Нгуена Данг Хиенга. В азиатской стране торговый оборот с дальневосточной столицей считают крайне перспективным.

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