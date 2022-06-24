Подростки из Приморья угнали машину на День России

В Приморье подростки угнали микроавтобус в канун Дня России. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несовершеннолетние жители одного из сел под Уссурийском попали в полицию за попытку угона. Им приглянулся микроавтобус, который стоял возле частного дома.

Как рассказали в пресс-службе СК по Приморью, преступление произошло в ночь на 12 июня, когда в стране готовились отметить День России. Два подростка 16 и 17 лет прогуливались по селу, когда на улице Новой заметили припаркованную машину марки Toyota Lite Ace, которую они решили угнать.

Тогда они проникли в салон микроавтобуса, а затем поставили коробку передач на нейтралку и стали толкать машину по дороге, так как не смогли ее завести. Когда хозяин авто вызвал полицию, юных угонщиков задержали и завели на них уголовное дело. Следователи опрашивают свидетелей, а также проверяют, причастны ли подростки к аналогичным преступлениям.

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