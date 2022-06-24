Сервис МТС Маркетолог в Приморье помогает развивать бизнес и городские пространства

Этот инструмент продвижения используют торговые сети, кафе, салоны красоты, медицинские учреждения и даже городские службы. Фото: Сергей БАЛАНОВ

МТС отмечает трехкратное увеличение спроса на запуск адресных рекламных рассылок на базе платформы МТС Маркетолог в первом полугодии 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот инструмент продвижения в Приморье используют торговые сети, кафе, салоны красоты, медицинские учреждения и даже городские службы.

Наибольший рост спроса на сервис для запуска адресной рекламы в Приморском крае показывает ритейл – на него приходится около 40% новых обращений. При этом сфера торговли держится в лидерах уже третий год подряд. С помощью SMS-рассылки с геотаргетингом торговые предприятия информируют потенциальных покупателей, находящихся поблизости, о действующих скидках, специальных акциях, мероприятиях и сезонных предложениях. Одно из главных преимуществ таких рассылок – возможность оперативно начать или прекратить отправку сообщений. Так, если продукцию по специальной цене быстро раскупят, то можно сразу остановить рекламную кампанию.

Также в топе отраслей в Приморском крае, использующих МТС Маркетолог, общепит, индустрия красоты, финансовая сфера и медицинские клиники. Кроме того, за последние три месяца к сервисам умной рекламы стали чаще обращаться органы власти для продвижения социальных инициатив.

– В этом году в Приморье наметился новый тренд – рассылки стали активно внедрять государственные учреждения для информирования населения по социально важным темам. Так, во Владивостоке и Находке городские службы использовали этот канал, чтобы рассказать населению о планируемых проектах благоустройства общественных пространств и побудить людей выбрать парки и скверы, нуждающиеся в реконструкции. Результат превзошел все ожидания – например, во Владивостоке проголосовали более 50 тысяч человек, то есть практически каждый десятый житель города. Такие показатели достигнуты, в том числе, благодаря грамотному выбору канала коммуникации с населением, – отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

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