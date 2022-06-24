В Россию через Приморье привозят все больше «трехлеток» из-за рубежа

Мероприятие прошло 23 июня во Владивостоке. Фото: Авито.

23 июня во Владивостоке состоялась конференция платформы Авито Авто для профессиональных продавцов легковых автомобилей в регионе Дальнего Востока. В рамках мероприятия эксперты автомобильной отрасли обсудили ключевые тренды, определяющие рынок автомобилей с пробегом сегодня.

Директор Аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков поделился обзором ключевых трендов авторынка России и Дальневосточного федерального округа.

Авторынок в России и на Дальнем Востоке: ключевые тренды, лидирующие бренды и модели:

- Рынок автомобилей с пробегом рекордно обгоняет рынок новых авто. В январе-мае 2022 года на каждый проданный новый автомобиль в стране пришлось 5,7 реализованных авто с пробегом.

- В Дальневосточном федеральном округе разница в продажах еще заметнее: на 1 новый автомобиль в 2022 году приходится 24 проданных автомобиля с пробегом.

- В мае 2022 года 51% импортированных в Россию автомобилей были ввезены через Владивосток. При этом 42% ввезенных автомобилей – в возрасте до 3 лет.

- В структуре автопарка легковых автомобилей Дальневосточного федерального округа более 50% приходится на автомобили брендов Toyota (46,2% рынка), Nissan (12,3% рынка) и LADA (8,6% рынка).

- Продажи новых автомобилей китайского бренда Chery в Дальневосточном федеральном округе в январе-мае 2022 года выросли на 65,5% по сравнению с прошлым годом.

- Самые популярные модели массового сегмента на рынке авто с пробегом на Дальнем Востоке в 2022 году – Toyota Corolla, Toyota Prius, Honda Fit, Toyota Vitz, Nissan X-Trail. В премиальном сегменте лидируют модели линейки Lexus.

Спикиры обсудили тренды автомобильного рынка. Фото: Авито.

Старший аналитик Авито Авто Алексей Ткачук рассказал о динамике спроса на праворульные автомобили и поделился рекомендациями по повышению эффективности бизнеса с автодилерами Дальнего Востока.

Спрос на праворульные и леворульные автомобили на Авито Авто:

- В регионах Дальнего Востока предложение и спрос на легковые автомобили на Авито Авто растут.

- Ежедневная аудитория Авито Авто во Владивостоке к июню 2022 года превысила 200 000 пользователей, и показатель продолжает расти.

- Количество активных объявлений о продаже легковых автомобилей в Приморском крае в 2022-м увеличилось на 64% в сравнении с прошлым годом.

- По России в целом доля праворульных автомобилей, предлагаемых к продаже на Авито Авто, по итогам мая 2022 года достигла 8%. Количество объявлений о продаже праворульных авто выросло на 17% по сравнению с прошлым годом.

- Средняя стоимость праворульных автомобилей с пробегом в мае 2022 года достигла 699 000 рублей. Такие автомобили стоят в стране в среднем на 30% дешевле, чем авто с левым рулем, что становится одним из их преимуществ для покупателей.

Тема автомобилей актуальна для Приморья. Фото: Авито.

Рынок покупателя: тренды потребительского поведения, значимые для Дальнего Востока:

- Рост числа объявлений формирует рынок покупателя, и при выборе автомобиля с пробегом пользователи ищут определенные модели и чаще пользуются фильтрами. На Авито Авто растет частотность использования фильтра «Руль». Размещение полной информации об автомобиле в объявлении поможет привлечь заинтересованных покупателей.

- Покупкой автомобилей из Приморского края интересуются за пределами Дальнего Востока: 12,5% звонков по объявлениям, размещенным в регионе, поступает из Москвы; 8,4% – из Краснодарского края; 4,1% – из Башкортостана. Продавцы, готовые осуществить доставку автомобиля, получают преимущество.

- Пик активности покупателей легковых автомобилей на Дальнем Востоке происходит в период с 16:00 до 19:00. В это время в регионе чаще всего просматривают объявления на Авито Авто и запрашивают контакты продавцов. Специалисты дилерского центра должны быть готовы активно общаться с потенциальными клиентами в это время.

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