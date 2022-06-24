Жители Приморья подкупили лесничего и спилили деревьев на 130 миллионов рублей

В Приморье работница лесничества попала на взятке от криминальных лесорубов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Лазовском районе перед судом предстала бывшая работница лесничества, которую обвинили в получении взятки. Женщина закрыла глаза на работу бригады, которая пилила деревья в запретной зоне.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Приморья, преступление произошло в феврале прошлого года, когда лесорубы предложили подозреваемой взятку за возможность работать без проверок. Вместо денег они передали ей различную древесину на 16 тысяч рублей.

Получив от нее согласие, нарушители закона стали пилить деревья на территории, которая выходила за пределы лесосеки. В результате они вывезли оттуда древесину на сумму более 130 миллионов рублей.

Когда полицейские узнали о преступлении, то задержали сотрудницу Лазовского лесничества и завели на нее уголовное дело за взятку и попустительство по службе. Суд признал женщину виновной и назначил ей штраф в сумме 170 тысяч рублей. Ей также на год запретили занимать должности в системе лесного надзора.

Уголовное дело в отношении мужчин, которых обвиняют в незаконной рубке, находится на рассмотрении в Лазовском районом суде.

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