В здании администрации Уссурийска произошло задымление

Из-за замыкания проводки в администрации Уссурийска произошло задымление. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поздно вечером в четверг, 23 июня, жители Уссурийска позвонили спасателям и сообщили о возгорании в здании администрации Уссурийского городского округа. На место происшествия незамедлительно выехали 8 спецмашин.

Как рассказали в пресс-службе МЧС по Приморью, когда специалисты прибыли к зданию на улице Ленина, то в зале заседания обнаружили небольшое задымление. Причиной его появления стало короткое замыкание розетки. Пожарные через несколько минут устранили источник едкого дыма и проветрили помещение.

В результате происшествия администрации Уссурийска не причинен материальный ущерб. Пострадавших и погибших нет.

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