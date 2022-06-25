Восемь красавиц из Приморья привезли из Москвы короны конкурса «Миссис Россия»

Приморские красавицы забрали сразу несколько титулов. Фото: оргкомитет «Миссис Россия»

Конкурс «Миссис Россия 2022» завершается в Москве. Традиционно он проводится летом каждого года и призван популяризовать мнение, что красота женщины только расцветает с началом брака и рождением детей – это обязательные условия для участия. Восемь кандидаток в этом году представляли Приморье, «Комсомольская правда – Владивосток» собрала регалии наших красавиц:

Яковлева Алена стала «IV вице Миссис Россия Мира 2022», Валерия Бурмистрова взяла престижную премию«Миссис Роскошь Россия Мира 2022».

Миссис Креативность. Фото: оргкомитет «Миссис Россия»

Романовой Марине удалось в этом году стать «Миссис Грацией России Мира 2022», Черногородова Марина одолела конкурсантов в категории «Миссис Экстравагантность Россия Мира 2022», Стаюничева Кристина – «Миссис Романтичность Россия Мира 2022», Новикова Юлия – «Миссис Креативность Россия Мира 2022».

Миссис Креативность. Фото: оргкомитет «Миссис Россия»

Миронова Олеся забрала необычный титул «Миссис Читос 2022», это номинация партнера конкурса Миссис Россия Мира, Галат Наталья стала «Миссис FASHION Россия Мира 2022».

Миссис Читос. Фото: оргкомитет «Миссис Россия»

Напомним, первым слоганом мероприятия была фраза «Моя мама красивая». Нынешний девиз – красота спасет мир.

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